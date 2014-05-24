В Донецкой области неизвестные на экскаваторе пытались украсть водовод

Об этом УНИАН сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что, когда на место повреждения выехала аварийная бригада коммунального предприятия «Вода Донбасса», её сотрудники обнаружили, что неизвестные экскаватором демонтируют трубу на участке магистрального водовода между Дружковкой и Константиновкой. Был вызван наряд милиции, который задержал неизвестных.

Читайте такжеВ перестрелке в Славянске снарядом повредило газопровод - СМИПо словам заместителя директора департамента ЖКХ Ларисы Гусевой, «неизвестные успели украсть около 20 метров трубы, теперь подача воды в города Дзержинск, Дружковка, Константиновка и ещё семь сел будет сокращена на 50 %».

Гусева также отметила, что сейчас коммунальщики ищут варианты скорейшего восстановления водовода, однако, спрогнозировать, когда завершатся аварийно-восстановительные работы, на данный момент сложно - столько трубы такого диаметра в КП «Вода Донбасса» сейчас в наличии нет.