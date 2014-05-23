В Донецке террористы покинули больницу, в которой лежат раненые из батальона «Донбасс»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации, действительно, сегодня в больницу приходили около 10 вооруженных людей, они прошли к находящимся на лечении пострадавшим бойцам батальона «Донбасс», пообщались с ними и ушли. Физического воздействия на пациентов они не оказывали. На данный момент пришедшие люди покинули территорию больницы, заключили в ОГА.

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Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Всеукраинского объединения «Свобода», в Донецке террористы пытаются похитить из больницы раненных бойцов батальона «Донбасс».«23 мая после тяжелого боя батальона «Донбасс» с путинскими террористами значительная часть украинских бойцов получила пулевые ранения. Террористы не ограничились засадой на батальон. После прорыва «Донбасса» из окружения они начали выискивать раненных бойцов в больницах», - заявили в «Свободе».

Так, по их данным, по состоянию на 18:00 больница им. Калинина в Донецке находится в окружении террористов, которые пытаются похитить украинских военных.