Украинский интерес. Двуличная Россия и польские откровения

Россия продолжает пытаться изображать из себя величественного двуглавого орла мировой политики, хотя подписанный в Китае контракт между «Газпромом» и CNPC заставляет в этом усомниться. Москва договорились с Пекином о ежегодных поставках газа в объеме, соизмеримом с тем, какой покупает Украина, экономика которой намного меньше китайской. Неожиданно решил пошатнуть имперские российские устои премьер Дмитрий Медведев, заявивший в интервью Blooomberg TV, что РФ никогда не гарантировала территориальную целостность Украины. Очевидно, что вес Дмитрия Анатольевича в российской системе управления не слишком высок, но его заявление возмутило даже традиционно корректного в отношении России Леонида Кучму.

Владимир Путин предпочел маневрировать между разными оценками. С одной стороны, Владимир Владимирович пообещал уважительно относиться к выбору украинского народа 25 мая (парой дней ранее в Китае он говорил, что трудно будет найти контакт с новым украинским президентом), с другой – отметил, что считает легитимным президентом нашей страны Виктора Януковича. Который, к слову, подозрительно долго не появлялся в информационном пространстве даже в формате письменных заявлений. Путин не упустил случая напомнить о долге за газ в 3,5 миллиарда долларов, расчет по которому считает предпосылками для нормализации отношений. Чрезвычайно самостоятельному Дмитрию Медведеву было позволено потребовать у Киева график расчетов за газ.

Плохая новость для руководителей признанных Генеральной прокуратурой Украины террористическими организациями Луганской и Донецкой народных республик: российское руководство не спешит публично реагировать на их призывы о введении войск в неспокойные украинские регионы. Похоже, в Кремле сделали ставку на закулисные приемы, в частности, на едва не проскочившее в «Меморандуме взаимопонимания и мира» обещание придерживаться закулисного статуса Украины. При этом добрая знакомая Путина Юлия Тимошенко требует провести референдум о вступлении нашей страны в НАТО в экстренном порядке.

Правительство в лице Арсения Яценюка продолжает излучать решимость слезть с российской энергетической иглы. Премьер обещает в конце мая подать иск в Стокгольмский арбитраж и не демонстрирует желания осуществлять предоплату за газ. Более того – Яценюк предложил Евросоюзу покупать «голубое золото» на восточной украинской границе, используя в случае необходимости находящиеся у границы ЕС отечественные подземные хранилища газа. Если такой сценарий будет реализован, то и вопрос модернизации украинской ГТС решать будет легче.

Тем временем Польша устами коллеги Яценюка Дональда Туска признала, что энергетическая зависимость от России мешает более эффективным санкциям против агрессии Кремля. Польский премьер выступает за создание газового пула, подобно тому, что существует в ЕС для закупки ядерного топлива, но его идея пока не нашла поддержки. Радослав Сикорски, один из авторов «Восточного партнерства», признал, что держит кулаки за украинские выборы в одном туре, подчеркнув необходимость эффективной борьбы с коррупцией.

Евгений МАГДА