В Днепропетровской области СБУ задержала 5 диверсантов, которые хотели взорвать мост

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, задержано пять активистов незарегистрированной организации «Славянское братство Украины», которые с целью дестабилизации ситуации в регионе планировали уничтожать объекты жизненно важной инфраструктуры, в частности собирались взорвать мост через г. Волчья для препятствования передвижения армейских подразделений.

Кроме того, установлено, что злоумышленники готовились цинично и коварно отравить украинских военнослужащих на блокпостах со стороны Донецкой области для открытия «коридора» для вооруженных боевиков.Читайте такжеНа Днепропетровщине задержаны 5 человек, которые хотели совершить теракты 25 мая - СБУ

Диверсанты привлекали местных жителей к так называемому «Движению сопротивления в Павлограде» и пропагандировали и распространяли сепаратистские идеи среди населения.

Во время санкционированных обысков у задержанных изъяты взрывчатые вещества - тротил, аммонит, громонит.

Изъяты также три единицы огнестрельного оружия с патронами к нему, пророссийскую сепаратистскую литературу, символику «Донецкой народной республики» (календари, флаги, георгиевские ленты и пр.), компьютерную технику и материалы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности злоумышленников.