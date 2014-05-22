В Черкассах СБУ задержала военного - организатора сепаратистской организации
В Черкассах Служба безопасности Украины задержала старшего офицера учебного центра одной из воинских частей, который создал незаконное объединение «Национально-освободительное движение. Черкассы» и призывал к насильственному изменению действующей власти.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
Сообщается, что 31-летний майор через социальные сети подыскивал сообщников, через которые распространял материалы с призывами к мобилизации и вооруженной борьбе против действующей власти, – электронные листовки с обращениями к военнослужащим не выполнять приказы командиров.
22 мая с.г. сотрудники СБУ задержали правонарушителя. Во время обысков места жительства у него изъяты электронные носители с материалами сепаратистского направления.Читайте такжеСБУ разоблачила вербовщиков, поставлявшую террористам наемников
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространению материалов с призывами к совершению таких действий) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время устанавливаются сообщники задержанного, причастные к противоправной деятельности, создающей угрозу национальной безопасности Украины.