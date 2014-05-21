Путин рассказал, что для него важнее президентских выборов в Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Путин сказал в ходе визита в Китай.

«Вы наверняка уже слышали о моей позиции. Она заключается в том, что важны не сами выборы, а важно наладить отношение со всеми регионами Украины, с тем чтобы люди, где бы они ни проживали – на западе, на юге, на востоке или на севере страны, – чувствовали себя полноценными гражданами, и национальные меньшинства имели бы полные права граждан, в том числе право на использование своего родного языка», - сказал Путин.

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Он подчеркнул, что гораздо более чисто с юридической точки зрения было бы провести сначала референдум по новой Конституции, а уже после на базе нового Основного закона избирать президента, парламент и дальше формировать правительство.

При этом, уверен Путин, по действующей Конституции Украины юридически «действующим» президентом Украины является Виктор Янукович.

«На мой взгляд, так было бы гораздо более логично, и это привело бы к большей стабильности. Но нынешние украинские власти при поддержке европейских стран, Соединенных Штатов приняли другое решение. В любом случае, политические процессы, в том числе по легитимации имеющихся властей, на сегодняшний день, конечно, это позитивные шаги», - сказал он.

«Вместе с тем, нам очень сложно будет строить отношения с людьми, которые приходят к власти на фоне продолжающейся карательной операции на юго-востоке Украины и препятствуют работе прессы. Причем не просто препятствуют, а ведут себя все более и более агрессивно. Это, конечно, с точки зрения легитимации, с точки зрения объективности результатов будет вызывать у нас большие вопросы. И я очень рассчитываю на то, что наши партнеры и в Европе, и в Соединенных Штатах услышат и поймут, наконец, что происходит», - добавил Путин.