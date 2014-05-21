В моргах Краматорска - от 50 до 100 трупов террористов, боевики готовят коридор для вывоза тел

По оперативным данным, в моргах Краматорска находятся от 50 до 100 трупов террористов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом с места событий по телефону во время пресс-конференции сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев.

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«По оперативным данным, не подтвержденным в полном объеме, в моргах города Краматорска находятся от 50 до 100 трупов сепаратистов, которые принимали участие в боевых действий против украинских силовиков», - сообщил он.

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Относительно попыток боевиков вывезти тела убитых в Россию Селезнев сказал: «В районе населенного пункта Дмитровка российские военнослужащие и террористы готовят коридор для вывода основных сил, а также вывоза тел погибших боевиков».