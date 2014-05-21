Неизвестные сожгли дом Царева в Днепропетровске (фото)

Неизвестные сожгли дом Царева в Днепропетровске.

Об этом депутат Партии регионов Олег Царев написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью сожгли мой дом в Днепропетровске. Приехали на двух автобусах вооруженные люди в два ночи и забросали дом коктейлями Молотова. Нападающие чувствовали себя уверенно. То, как сжигали - снимали на камеру, наверное, чтобы отчитаться за проделанную работу", - пишет он.

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Также он отмечает, что возле дома полно стреляных гильз.

По словам Царева, во время пожара никто не пострадал - его жена, дети и мама уже уехали из Днепропетровска.

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По данным ГУМВД Украины в Днепропетровской области, ночью в дом Царева ворвались 7-8 (точное количество устанавливается) мужчин в камуфляжной одежде и подожгли гараж и автомобиль, который находился в нем. Также от местных жителей поступила информация о стрельбе в доме.

"21 мая в 2:45 к воротам дома подъехали два автомобиля, из которых выскочили люди с закрытыми масками лицами. Они перелезли через забор, совершили один выстрел из неустановленного оружия и проникли в дом охраны, который находился на дворе. Напугав охранника оружием, похожим на автомат Калашникова, они вытолкали его из дома, приказали лечь на землю, разбили окна и попали в подземный гараж. После этого нападавшие подожгли помещение с автомобилем и покинули место преступления", - отмечают в управлении.

В результате поджога автомобиль и помещение общей площадью 25 кв. метров сгорели полностью.