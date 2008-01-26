Министр угольной промышленности нацелился на приватизацию

Министр угольной промышленности Украины Виктор ПОЛТАВЕЦ считает, что неотложной задачей угольной отрасли является поиск инвесторов и подготовка к приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на пресс-конференции в Луганске.

По его словам, в этом вопросе Украина отстала даже от России лет на 8. «Моя позиция – максимальная самостоятельность непосредственно шахтам. Они должны стать главной производственной единицей», - сказал министр.

В.ПОЛТАВЕЦ также сообщил, что в ближайшее время будет подан в парламент проект закона об особенностях приватизации предприятий угольной отрасли.

Кроме того, во время встречи с руководителями угольных территорий Луганской области В.ПОЛТАВЕЦ констатировал, что министерство получило от своих предшественников отрасль в плачевном состоянии. По его словам, в наследство они получили 2,5 млрд. кредитов, свыше 1 млрд. долгов за потребленную электроэнергию, уменьшение добычи угля на 5 млн. тонн, 30 км. не пройденных основных выработок.

Говоря о первоочередных задачах отрасли В.ПОЛТАВЕЦ прежде всего назвал увеличение объемов угледобычи, повышения заработной платы шахтерам, создание нормальных условий труда и решение кадровых проблем, например: возрождение системы подготовки кадров (рабочих, горных мастеров, горных инженеров).

Также В.ПОЛТАВЕЦ одной из серьезных проблем назвал неудовлетворительное качество угля. По его словам, энергетики готовы покупать уголь по более высоким ценам, но у них есть претензии к его качеству.

Руководители территорий в свою очередь затронули перед министром конкретные вопросы, связанные с экологией и передачей социальных объектов шахт в коммунальную собственность городов и поселков.