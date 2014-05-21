Милиция установила убийц 46 погибших за время Майдана, семь из них задержаны

Напомним, в субботу более 70 семей умерших майдановцев под Кабмином требовали встречи с чиновниками и отчета от силовиков о результатах расследования, - говорится в сюжете ТСН.19:30.

Вчера на закрытом совещании милиция и прокуратура отчиталась перед родственниками. Мол, уже задержали семерых, а остальные - в розыске. В основном, это бывшие "беркутовцы". Многие из них скрывается в Крыму и на Востоке страны.

Читайте такжеРодственники героев Небесной Сотни начали проводить собственные расследованияСо своей стороны, вице-премьер Виталий Ярема заверил, что до конца недели семьи получат обещанную еще три месяца назад, материальную помощь от государства. А тякож извинился перед родителями за молчание и пообещал, что такие встречи теперь проводить регулярно. Следующая состоится через месяц.

Родственники убитых майдановцев говорят, что им не нужны льготы или деньги. Им важно узнать, кто заказывал и кто убил людей на Майдане.