Тимошенко договорится с Москвой без ”милых помощников”

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что отказ от посредников не приведет к повышению цены за российский газ.

Об этом она заявила в интервью еженедельнику “Корреспондент”, опубликованном в № 3 (292) за 26 января 2008 г.

Так, говоря об компании «RosUkrEnergo» Ю.ТИМОШЕНКО высказала уверенность, что с Россией будет найдено взаимопонимание «по этому вопросу». «Мы перейдем на прямые поставки, без мегакоррумпированных посредников. RosUkrEnergo и продажные украинские чиновники практически погубили государственную компанию НАК «Нафтогаз», подготовили ее к теневой приватизации через искусственное банкротство, но наша команда все эти "домики" поломает», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, RosUkrEnergo так долго существует, «потому что всегда работала под "крышей" украинской власти».

«Я новой "крышей" для этого позора и абсурда не буду», - подчеркнула премьер, добавив, что ее позиция в этом вопросе всегда была публичной, и российская сторона ее знает.

На вопрос, не станет ли из-за этого газ дороже, Ю.ТИМОШЕНКО ответила: «Нет, не станет». «Я Вам должна сказать, что если бы не было этих "милых помощников", то мы до 2010 года имели бы газ по нормальной цене», - добавила она.