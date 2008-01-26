Решение о поставках газа найдут где-то в конце месяца?

ОАО «Газпром» (Россия), НАК «Нафтогаз Украины» (Украина), ЗАО "УкрГаз-Энерго" (Украина) и компания «РосУкрЭнерго» (Швейцария) договорились создать рабочую группу для решения вопросов по поставкам газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления ЗАО "УкрГаз-Энерго” Игорь ВОРОНИН, сегодня журналистам в Киеве, по итогам очередного раунда переговоров, который прошел в НАК «Нафтогаз Украины».

"Переговоры прошли в конструктивном русле. Они тяжело начинались, но мы нашли понимание, что проблемы, которые сегодня существуют их необходимо решать", – сказал он.

При этом он добавил, что "по результатам наших переговоров создана рабочая группа, которая будет работать над вопросами погашения задолженности НАК «Нафтогаз Украины» перед "УкрГаз-Энерго", а также по прекращению бездоговорного потребления газа НАК "Нафтогаз Украины".

В свою очередь, как отметил исполнительный директор «РосУкрЭнерго» Дмитрий ГЛЕБКО, "наметились пути решения тех вопросов, которые мы ставили вчера. На следующей недели мы продолжим разговор и, к концу месяца, началу следующего мы найдем решение, которое позволит нам безперебойно поставлять газ".

И.ВОРОНИН также выразил уверенность, что "в ближайшее время мы сможем погасить свою задолженность перед "РосУкрЭнерго".

От НАК «Нафтогаз Украины» в переговорах принимали участие исполняющий обязанности заместителя председателя правления компании Игорь ДИДЕНКО, заместитель председателя правления Владимир ТРИКОЛИЧ и другие.

Как сообщал УНИАН, 25 января в Киеве начались переговоры о поставках газа. Основные темы переговоров - это вопросы бесперебойной поставки газа потребителям Украины в текущем году, о выполнении обязательств НАК «Нафтогаз Украины» по транзиту российского газа через территорию Украины европейским потребителям и о погашении накопившейся задолженности «Нафтогаза Украины» и «УкрГаз-Энерго» за потребленный газ.

Напомним, что по состоянию на 25 января “УкрГаз-Энерго” сократило задолженность перед “РосУкрЭнерго” за поставленный газ до 598 млн. долл.

Задолженность НАК «Нафтогаз Украины» перед “УкрГаз-Энерго” на сегодняшний день составляет 215 млн. долл.