Пограничники остановили россиянина, перевозившего из Крыма полмиллиона рублей РФ

Во время проверки документов 19 мая пограничники Бердянского отряда заметили необычное волнение россиянина, который шел пешком и имел при себе сумку. Проверив содержимое поклажи, правоохранители выявили 475 тысяч рублей РФ и электрошокер в виде мобильного телефона «Нокиа». Кроме того, россиянин имел военный билет и удостоверение «Добровольное общество содействия армии, авиации и флота России», а в мобильном телефоне фото с символикой ДНР.

В ходе проведения дальнейших проверочных мероприятий у представителей взаимодействующих органов возникли сомнения по поводу действительности денежных купюр. Поэтому изъятые средства направлены на экспертизу.

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В настоящее время гражданину России запрещен въезд в Украину сроком на 3 года, сказано в сообщении.