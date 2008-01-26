Национальная гвардия будет бороться с терроризмом?

Командующий Внутренними войсками Украины Александр КИХТЕНКО не видит опасности для государства в преобразовании структуры, которую он возглавляет в Национальную гвардию Украины.

Об этом он заявил в интервью корреспонденту УНИАН.

«Я хотел бы сразу даты ответ на те упреки, что, мол, присоединение военного компонента с правоохранительной функцией несет опасность для государства, - сказал А.КИХТЕНКО. - Наоборот, это – обеспечивает безопасность государства, обеспечивает нормальное демократическое развитие нашей страны».

По словам командующего ВВ, он не видит "ничего негативного в том, что сегодня на рассмотрение Верховной Рады представлен Секретариатом Президента проект закона о Национальной гвардии. Тем более необходимо сегодня четко определиться как дальше работать Внутренним войскам. Поскольку с их переподчинением Президенту возникла определенная правовая коллизия, из которой нужно выйти, четко определить статус Внутренних войск или Национальной Гвардии, определить, какие они задачи должны выполнять, кто ими должен руководить, кто – контролировать и нести ответственность».

Как отметил А.КИХТЕНКО, при подготовке законопроекта о Национальной гвардии Украины был изучен опыт Европейских стран, в частности Национальной жандармерии Франции. "Мы изучаем этот опыт, наши специалисты проходят там учебу. И там есть чему учиться, учиться именно выполнению законов и высокого уважения к гражданам государства, что мы и делаем. А поэтому на сегодняшний день никто не может обвинить ВВ в том, что они вышли за рамки правого поля, или привели к каким-то тяжелым последствиям для государства и тому подобное", - сказал он.

Говоря о содержании задач, которые будут возлагаться на НГУ, если такая структура будет создана, А.КИХТЕНКО заметил, что оно “не сильно отличается от тех задач, которые сегодня выполняют Внутренние войска в интересах 18 министерств, учреждений, не только в интересах МВД". "У нас есть тесное взаимодействие и с МИД, Минпромполитики, Энергоатомом, Государственной пограничной службой, Департаментом по вопросам исполнения наказаний, Генпрокуратурой и т.д.”, - добавил он.

Вместе с тем командующий ВВ рассказал, что "есть и новые задачи. Например, участие в борьбе с терроризмом, потому что этого в законе о Внутренних войсках не определено, но мы принимаем на сегодняшний день активное участие в выполнении этих задач, тесно сотрудничаем с Антитеррористическим центром Украины".

По словам А.КИХТЕНКО, в законопроекте также четко определена деятельность НГУ в случае возникновения массовых беспорядков, о чем не говорится четко в Законе о ВВ.

"Но именно новая в данном законе не столько задача, которая так волнует разного рода оппонентов, - отметил А.КИХТЕНКО, - это – подчинение НГУ. В законе четко определено, что Национальная гвардия подчиняется и непосредственное ее руководство осуществляет командующий НГ. Он же несет полную ответственность за качество выполнения задачи и правильность ее применения". Что касается Президента государства, то, как отметил собеседник, в законопроекте не выписано, что ему подчинена Национальная Гвардия. "Но он – Верховный главнокомандующий (а Национальная гвардия или Внутренние войска – это военные формирования), который назначает руководство на должность и освобождает от должности и осуществляет контроль за деятельностью НГ. И это четко выписано в законопроекте".

В то же время А.КИХТЕНКО заметил, что законопроектом также предусматриваются права Верховной Рады относительно осуществления контроля за Национальной гвардией.