Зварич: Парламентско-президентская система себя не оправдала

Парламентско-президентская система государственного строя в том виде, в котором она теперь существует в Украине, нуждается в реформировании. Об этом в эфире «Свободы слова» на телеканале ICTV сказал заместитель председателя фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Роман Зварич, сообщает официальный сайт НУ-НС.

«Если учесть то, разделены ли функции, полномочия между отдельными ветвями власти и, конечно, установлен ли между ними баланс – то, конечно, эта система парламентско-президентской республики в нынешней версии, после изменения Конституции 8 декабря 2004 года, себя не оправдала. Ее нужно реформировать», - отметил Зварич.