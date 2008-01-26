Нардепов просят не пугать, что кто-то кого-то будет расстреливать

Командующий Внутренними войсками Украины Александр КИХТЕНКО призывает народных депутатов «не волноваться», а внимательно изучить и в случае необходимости дополнить, поданный на их рассмотрение законопроект о преобразовании Внутренних войск в Национальную гвардию Украины.

Об этом он заявил в интервью корреспонденту УНИАН.

По словам А.КИХТЕНКО, "сегодня проект Закона о Национальной гвардии проходит нормальный путь изучения, согласования".

В то же время он считает, что “народные депутаты сегодня встревожены принятием этого закона. Они должны просто четко разобраться, что это за Закон, что это за Национальная гвардия, чем она будет заниматься и как она будет применяться".

При этом А.КИХТЕНКО в очередной раз подчеркнул, что «не несет угрозы сегодня для общества будущая Национальная гвардия, если она будет! И не несут угрозы для общества Внутренние войска (которые сегодня вместо НГУ существуют - УНИАН). Это все должны четко понимать, а не пугать граждан тем, что кто-то кого-то будет расстреливать, “прессовать”, заниматься репрессиями и так далее".

Командующий ВВ убежден в том, что "для того чтобы таких разговоров не было, нужно этот закон изучить, принять, мое мнение, в первом чтении, а затем спокойно, с привлечением ученых, действительно специалистов, которые знают, как это делается, доработать в плане того, чтобы по этому закону могло жить такое воинское формирование. Особенно – в плане его применения. Тогда ни у кого не будет сомнений, что это формирование может быть применено кем-то против народа".

"И тогда, - сказал А.КИХТЕНКО, - я уверен, что этот закон пройдет не при поддержке 226 депутатов, а его поддержит весь наш парламент".

Отвечая на вопрос, касающийся затрат в случае создания НГУ, он сказал: "Затраты на изменение названия, знаков отличия не будут значительными. Хотелось, чтобы этим не ограничивалось только. Я прекрасно понимаю все сложности с финансированием в государстве, но здесь должен быть принцип разумной необходимой достаточности для того, чтобы структура могла качественно выполнять свои задачи".

Как сообщал УНИАН, 23 января комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны отклонил поданный Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО законопроект о создании Национальной гвардии.

Как отметил председатель комитета Анатолий ГРИЦЕНКО, комитет во второй раз рассматривал этот законопроект, а перед этим получил заключение Главного научно-экспортного управления парламента, где на нескольких страницах были изложены замечания к этому законопроекту.

«Законопроект сырой и нуждается в доработке, когда он будет доработан - мы его рассмотрим», - сказал А.ГРИЦЕНКО, отметив, что все члены комитета единогласно проголосовали против поддержки законопроекта, за исключением одного депутата, который воздержался.

Справка УНИАН. Президент Украины В.ЮЩЕНКО подал в ВР и определил как безотлагательный проект Закона Украины “О Национальной гвардии Украины”, которым предусмотрено создание Национальной гвардии на базе Внутренних войск Министерства внутренних дел.