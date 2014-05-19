Коломойский не исключает того, что займется политикой

Об этом он сказал в интервью LB.ua, отвечая на вопрос о сроках своего губернаторствования.

"Столько, сколько потребует обстановка", - сказал Коломойский.

Индикатором того, что обстановка больше не требует, по словам чиновника, будет "наступление мира".

Читайте такжеКоломойский: политика всем надоела, пора возвращаться к мирной жизни

"Я не знаю как и сколько мне придется губернатором проработать, как будет развиваться обстановка в Украине. Может, на тот момент, мне уже неинтересен будет бизнес, и я решу заняться политикой", - добавил он.

При этом Коломойский, подчеркнул, что это не является презентацией его дальнейших намерений.

"Нет, это - точно нет. Просто не исключаю ничего, поскольку всякое в жизни бывает. Я всегда говорю: мой первый план - не иметь никаких планов", - сказал он.