Таможня без Секретариата Ющенко не справляется с проблемой на границе

Государственная таможенная служба Украины просит Секретариат Президента Украины и Представительство Украины в Евросоюзе вмешаться в ситуацию на украинско-польской границе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Департамента организации таможенного контроля Гостаможслужбы Сергей СЁМКА.

По его словам, соответствующее письмо направлено в Секретариат Президента, а также к и.о. представителя Украины в Евросоюзе Роману ШПЕКУ, чтобы «через Еврокомиссию помочь Польше решить вопрос по урегулированию ситуации на границе».

Кроме того, он сообщил, что вчера прошли консультации польских пикетчиков границы с Министерством финансов Польши, где были «достигнуты определенные договоренности, которые могут несколько урегулировать ситуацию».

При этом С.СЁМКА отметил, что если ситуация будет урегулирована, то Гостаможслужба Украины прогнозирует увеличение количества автомобилей на границе, поскольку в последнее время многие перевозчики не смогли выполнить перевозки.

Как отметил С.СЁМКА, в случае увеличения количества автомобилей на границе таможенная служба имеет все возможности, чтобы обеспечить их нормальный пропуск.

Он также сообщил, что на сегодняшний день из-за очередей на границе государственный бюджет ежедневно не досчитывается 40-50 млн. грн. поступлений.