СМИ: Захваченная неизвестными глава ОИК в Донецке освобождена

Об этом сообщает ОстроВ со ссылкой на собственные источники.

"Она (глава ОИК – ред.) освобождена. Сейчас ей оказывают помощь медики", - сказал собеседник агентства.

Читайте такжеВ Донецке неизвестные захватили в плен председателя ОИККак сообщалось ранее, неизвестные захватили в плен и отвезли в неизвестном направлении председателя окружной избирательной комиссии №44 в Донецке. Об этом написал председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко на своей странице в Facebook.

Черненко сообщил, что ОИК расположен в Кировском райсовете Донецка.