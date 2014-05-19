СМИ: Захваченная неизвестными глава ОИК в Донецке освобождена
18:02, 19 мая 2014Политика
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Захваченная в плен глава окружной избирательной комиссии в Донецке освобождена.
Террористы пытаются помешать проведению выборов / Фото УНИАН
Об этом сообщает ОстроВ со ссылкой на собственные источники.
"Она (глава ОИК – ред.) освобождена. Сейчас ей оказывают помощь медики", - сказал собеседник агентства.
Читайте такжеВ Донецке неизвестные захватили в плен председателя ОИККак сообщалось ранее, неизвестные захватили в плен и отвезли в неизвестном направлении председателя окружной избирательной комиссии №44 в Донецке. Об этом написал председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко на своей странице в Facebook.
Черненко сообщил, что ОИК расположен в Кировском райсовете Донецка.
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