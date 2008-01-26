Балога предложит Ющенко, Тимошенко и Яценюку еще раз поговорить о НАТО

УНИАН. Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА будет инициировать обсуждение возможности проведения плебисцита, касающегося вступления Украины в НАТО и ЕС во время очередной встречи Президента, Председателя Верховной Рады и премьер-министра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, он считает, что недавняя инициатива руководства государства о присоединении Украины к Плану действий по обретению членства в НАТО стала искусственным поводом для продолжительного блокирования работы Верховной Рады.

По мнению В.БАЛОГИ, парламентская оппозиция сознательно использовала ПДЧ как повод как можно дольше тормозить принятие важных для государства законопроектов. “При этом оппозиционные силы, прежде всего Партия регионов, пытаются развернуть в обществе широкую дезинформационную кампанию, в который раз пугая людей подзабытыми страхами из далекого прошлого. Таким образом, делается попытка приковать внимание общественности к непервостепенной теме, в отличие, например, от отмены депутатского иммунитета и многочисленных льгот”, отмечает глава Секретариата.

По мнению В.БАЛОГИ, поскольку даже отдаленная перспектива присоединения Украины к НАТО стала деструктивным фактором работы ВР, а оппозиция голословно утверждает о негативном отношении украинцев к вступлению в Альянс, целесообразно и возможно провести всеукраинский плебисцит по этому вопросу. «Более того, у народа стоит спросить о его мнении о членстве страны и в Североатлантическом, и в Европейском Союзах, чтобы получить четкий общественный вывод о евроатлантическом курсе официального Киева. Результат этого общегосударственного опроса должен быть учтен при принятии соответствующих государственных решений”, подчеркнул он.

Руководитель президентского Секретариата указал, что полностью поддерживает мнение Председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА, высказанное вчера во время прямого эфира на одном из общенациональных каналов, об обязательности апелляции власти к мнению народа. “В письме Президента, спикера парламента и руководителя правительства к Генеральному секретарю НАТО отмечено, что вступлению в Альянс непременно будет предшествовать референдум. Исходя из норм Конституции и законодательства, его нужно будет проводить только после получения из Брюсселя официального приглашения Украины в НАТО или в Евросоюз. Ведь результат референдума имеет силу закона, который не нуждается ни в каком утверждении государственными органами. Будет одновременно радостно и смешно, когда украинский народ выскажется за членство в организации, где нас пока не готовые принять”, - обратил внимание В.БАЛОГА.

По его словам, сейчас речь может идти об организации и проведении всеукраинского совещательного опроса граждан Украины. До его старта в стране нужно провести широкую разъяснительную кампанию по информированию о содержании евроатлантической политики Киева, роль и место НАТО и ЕС на международной арене.

«Политики из оппозиционного лагеря неутомимо утверждают, что люди мало знают о Североатлантическом союзе. Если взять эту версию за исходную точку, то необходимо дать общественности исчерпывающие ответы на все вопросы, чтобы люди, отбросив сомнения и навязанные фобии, голосовали во время плебисцита (а в перспективе – и на референдуме) осознанно и взвешенно. В противном случае это будет не опрос общественного мнения, а запрограммированный обман», сказал он.

«Думаю, рассуждения и идеи А.ЯЦЕНЮКА по поводу всеукраинского опроса как способа прекращения спекуляций на НАТОвской теме следует обдумать в таком формате. Что же касается оппозиции, то ей следует превратить энергию блокирования работы ВР в организационные мероприятия по подготовке общегосударственного плебисцита. В противном случае оппозиционерам будет трудно объяснить своим избирателям, почему обращения к народу не воплощены в практические меры», - заметил руководитель Секретариата Президента.