В результате действий участников АТО в Славянске не погиб ни один мирный житель - Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

“Я ответственно заявляю, что от руки украинских военных нет ни одной информации о гибели среди мирного населения”, - сказал Аваков.

В то же время он отметил, что правоохранительные органы имеют информацию о том, где террористы закапывают тела убитых, при этом не оставляя никаких пометок, которые бы могли в дальнейшем идентифицировать погибших. По словам Авакова, речь идет о десятках погибших со стороны сепаратистов или людей, которые погибли от их рук.

Читайте такжеСБУ предупредила теракт на Куликовом поле в Одессе - террористы хотели взорвать автомобиль в толпеВ свою очередь председатель СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что террористы в Славянске отказываются на требования участников АТО предоставлять информацию о погибших или раненых. Кроме того, они не позволяют доставить в город медикаменты. Также Наливайченко отметил, что террористы не предоставляют информации родственникам погибших граждан России, которые вместе с ними участвуют в противозаконных акциях и были ранены или убиты.

Продолжая тему, Аваков проинформировал, что в Славянске действуют 30 активных боевиков из России, в Горловке - 12, в Донецкой облгосадминистрации находятся 11 таких боевиков, остальные - это местный криминалитет или наемники.

По данным, которые есть у правоохранителей, таких людей на Луганщине около 300, в Донецкой области - 500-600, но “в случае необходимости” их количество значительно возрастает за счет «привлечение проплаченных деструктивных элементов».

В то же время председатель СБУ проинформировал, что по состоянию на сегодня среди бойцов АТО насчитывается 24 погибших и несколько десятков раненых.