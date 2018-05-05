Экономический форум в Питере — неудачная попытка России вернуть доверие к себе

В марте 2014 года, несмотря на громкие заявления президента Российской Федерации Владимира Путина, саммит G8 (а, к тому времени, уже, фактически G7) в Сочи так и не состоялся. Представители самых развитых стран мира не оценили ни призывы встречающей стороны, ни организацию мероприятия в Олимпийском городе, ни, тем более, заверений хозяина Кремля, что форум, в любом случае, состоится.

Зато, по достоинству и вполне заслужено, были оценены аннексия Россией Крыма, нарушение всех существующих норм международного права и нарастающая агрессия в отношении Украины. В этой связи, отказ членов G8 ехать в Сочи, стал первой громкой и весомой политической реакцией мировых лидеров на политику, проводимую Российской Федерацией.

Сейчас же, не теряя надежды на реабилитацию в глазах мировой общественности, и, вместе с тем, продолжая внешнеполитические бесчинства, команда Путина ведет активную подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), который запланирован Кремлем на 22 мая 2014 года.

Укрепление доверия

Разумеется, это ежегодное мероприятие имеет огромное значение для России. Примечательно, что единственным украинским президентом, принимавшим участие в Форуме, был Виктор Ющенко, который посещал мероприятие в 2007-2008 годах. В текущем году на Форум приглашены руководители крупнейших российских и иностранных компаний, политики и общественные деятели. А основная цель мероприятия и его участников – решение ряда вопросов в области мировой экономики и международного бизнеса, в том числе, с подачи российских участников саммита (а их группа — самая большая по численности), улучшение экономических условий ведения бизнеса и инвестиционной среды в РФ.

В нынешних условиях введения ряда экономических санкций против России и российских чиновников, в том числе, наивысшего ранга, Форум обещает быть интересным. Впрочем, неожиданности начались уже с самого выбора темы - «Укрепление доверия в эпоху преобразований». Организаторы саммита рискнули предложить участникам поговорить о доверии, в то время как доверительные отношения в экономической или политической сфере с российской властью, показавшей, в последние месяцы, свое истинное лицо, вряд ли возможны.

Особенно, если брать во внимание слова президента РФ о том, что «лишь действуя сообща, учитывая взаимные интересы и наращивая наработанные десятилетиями конструктивные связи, международное сообщество может двигаться вперед, обеспечивать дальнейшее глобальное развитие». В свете последних событий, такие заявления выглядят более чем странно. В то же время, из обращения Владимира Путина к участникам ПМЭФ, очевидно, что Россия уже, в достаточной мере, осознает свое незавидное положение и всеми силами старается его исправить. Но не исправиться.

Несмотря на дорогостоящую подготовку к проведению Форума (мероприятие обойдется российской казне в 1 млн 325 тыс долларов США), эта отчаянная попытка Российской Федерации вернуть себе статус надежного и полноправного партнера в международных экономических отношениях, успехом увенчается вряд ли.

Форум превращается из «мирового» в «азиатский»

Официальные данные российского Минэкономразвития свидетельствуют, что треть участников мероприятия не приняла приглашение. Первое место в рядах «отказников» - у США. За ними следуют Великобритания и Германия. Впрочем, на Форуме все же будет присутствовать немецкая делегация, но канцлер Германии Ангела Меркель отказалась приехать в северную столицу России. Тем самым она лишь подчеркнула, что уважает интересы представителей немецкого бизнеса, но, в виду нынешних обстоятельств, не считает возможным лично посетить мероприятие, организованное РФ.

Также не подтвердили свое присутствие на российском Форуме представители Франции, Канады, Австрии, Японии, Швеции, Беларуси и Казахстана. Таким образом, большинство стран, расширивших свои санкции против России, решили, в очередной раз, продемонстрировать, что пренебрежение законом и игнорирование международных норм, может слишком дорого обойтись как для Кремля, так и для населения страны, о котором, похоже, Москва думает в последнюю очередь.

Еще одним сигналом неприятия политики России со стороны международного сообщества послужит и то, что в рядах отказавшихся от участия в организованном ею Форуме, более чем достаточно руководителей гигантов мирового рынка, тесно сотрудничающих с РФ. Так, в списке «отказников» - ExxonMobil, Chevron, PepsiCo, Siemens, Airbus Group, Visa Inc, инвестиционный банк Goldman Sachs, крупнейшая нефтегазовая компания ConocoPhillips, алюминиевый гигант Alcoa, International Paper Company, Citigroup и Morgan Stanley.

Вероятнее всего, не поедет на Петербургский экономический форум президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который заявил, что, скорее всего, проигнорирует мероприятие. Ожидается, что его примеру последует и председатель совета директоров Ernst & Young Global Ltd. Марк Уайнбергер, который, на сегодняшний день, лишь официально отказался от выступления на ПМЭФ.

Естественно, что список заявленных участников Форума более чем внушительный, но из-за отказа основных мировых игроков форум будет, преимущественно, азиатско-арабским, что нивелирует его «мировое» значение.

Россия демонстрирует двойные стандарты

Что же может предложить Россия участникам ПМЭФ? Кроме радушной и дорогостоящей встречи, конечно, это общение с представителями российской власти и бизнес-элит. Особенно «привлекательным» выглядит участие в Форуме Главы компании «Роснефть» Игоря Сечина. Учитывая, что в отношении него были введены персональные санкции, представители европейских компаний не имеют права вступать с ним в прямые деловые контакты.

Список участников с российской стороны, безусловно, разнообразен и богат известными персонами. И, на этом фоне, все больше экспертов иронизируют насчет «международного» статуса Форума. Мероприятие, организованное для российских бизнесменов, управленцев и политиков за деньги российских бюджетников и налогоплательщиков, носит гордое обозначение «президентский».

Конечно, проведение Форума - миссия почетная и более чем ответственная. Вот только ноша ответственности может стать неподъемной для Российской Федерации. Ведь из обращения Владимира Путина к участникам Форума следует что «Россия готова к расширению многоплановых контактов со всеми партнерами на основе подлинного равноправия и уважения интересов друг друга».

Тем временем, нынешняя кремлевская власть уже доказала, что «равноправие» и «уважение» - это не более чем слоганы, к которым весьма выгодно обращаться лишь время от времени.

Подобные двойные стандарты выставляют Россию в неприглядном свете перед мировой бизнес-элитой. Многолетний путь к достижению Россией репутации стабильного партнера на мировом рынке безнадежно прерван. На передний план вышли крайняя ненадежность, в связи с новой волной санкций, агрессивность во внешней политике, хищный милитаристский оскал, игнорирование международного права и откровенное пренебрежение общественным мнением.

Евгений Матюшенко, Александра Засморжук