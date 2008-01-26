Тимошенко уже не интересует конституционность решения Януковича?

Постановлением Конституционного Суда Украины прекращено производство по делу по представлению Президента Украины о конституционности постановления Кабинета Министров о возобновлении Одесского института Сухопутных войск.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, производство о соответствии Конституции Украины постановления правительства «Некоторые вопросы Одесского ордена Ленина института Сухопутных войск» от 5 сентября 2007 года №1104 прекращено в связи с письменным заявлением субъекта права на конституционное представление об отзыве представления.

Как сообщал УНИАН, в 2005 году Министерство обороны решило закрыть Одесский институт Сухопутных войск до 2007 года, и перевести его на базу Львовского военного института Национального университета «Львовская политехника».

Постановлением №1104 Кабмина в сентябре 2007 года был возобновлен Одесский институт Сухопутных войск, Министерству обороны поручено осуществить меры по возобновлению учебного процесса в этом институте, и предусмотрено, что курсанты Военного института Одесского национального политехнического университета продолжают учебу в возобновленном институте.

20 сентября 2007 года Президент Украины приостановил действие постановления Кабмина о возобновлении Института сухопутных войск в Одессе.

По убеждению главы государства, возобновленный Одесский институт Сухопутных войск, штат и учебно-материальная база которого значительно сокращены, в отличие от Львовского института, который осуществляет подготовку военных специалистов для Сухопутных войск по всем специальностям, не может обеспечивать подготовку военных специалистов соответствующего уровня.