Семенюк считает, что реприватизация - это от лукавого

Процесс реприватизации «Лугансктепловоза» негативно скажется на украинско-российских отношениях. Такое мнение глава Фонда госимущества Валентина СЕМЕНЮК высказала в интервью изданию «Киевский телеграф» за 25-31 января 2008 г.

«Безусловно, он (процесс реприватизации – УНИАН) негативно повлияет на отношения между Украиной и Россией. Все почему-то забывают о том, что Российская железная дорога, которая является государственным предприятием, владеет долей акций собственника "Лугансктепловоза". Получается, что государство Украина будет судиться с государством Россия, в бюджете которого на 2008 год предусмотрены средства на закупку тех самых луганских тепловозов», - сказала она.

По ее мнению, все разговоры о реприватизации в Украине — «это от лукавого, чтобы народ любил». Она также считает, что в ситуации с "Лугансктепловозом" защищаются не государственные интересы, а частных бизнес-структур.

Как сообщал УНИАН, Судебная палата по хозяйственным делам Верховного Суда Украины отказала Фонду государственного имущества Украины, ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод", ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" в связи с отсутствием оснований в возбуждении производства по пересмотру постановления Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ) от 8 ноября в 2007 г. по делу о продаже пакета акций ОАО "ХК Лугансктепловоз". Указанным постановлением ВХСУ оставлено без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, согласно которым приватизация 76% пакета акций ОАО "ХК "Лугансктепловоз" состоялась со значительными нарушениями действующего законодательства.

Справка УНИАН. 23 марта 2007 года Фонд госимущества провел конкурс по продаже 76% акций ОАО “ХК “Лугансктепловоз” с открытым предложением цены по принципу аукциона. По итогам конкурса, победителем было признано ОАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), которое предложило за пакет 292 млн. 505 тыс. грн. при стартовой цене пакета 292 млн. грн.

На участие в конкурсе подавали заявки четыре компании: ОАО "Демиховский машиностроительный завод" (Россия, Московская область); АО "Днепровагонмаш" (г. Днепродзержинск); ОАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" (г. Марганец, Днепропетровская область); ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод" (Россия, г. Брянск, правопреемник ЗАО "Производственная компания "Брянский машиностроительный завод").

Однако к конкурсу были допущены только две аффилированные между собой компании: ОАО "Демиховский машиностроительный завод" и ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод".