На украинском обеде в Давосе гостей кормили салом (фото)

В пятницу в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, прошел "украинский обед", который с 2005 года ежегодно проводит украинский бизнесмен Виктор Пинчук и его жена Елена Франчук. В зале, где проходил обед, столы были накрыты на 150 человек — известных политиков и бизнесменов всего мира. Речь шла о перспективах инвестиций в Украину. Бизнесмены почти единодушно просили политической стабильности и поменьше разговоров про реприватизацию.

На обеде были замечены такие российские бизнесмены, как председатель наблюдательного комитета Группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг и председатель совета директоров ОАО "Северсталь" Алексей Мордашов. Из украинских бизнесменов — Ринат Ахметов, Сергей Тарута, Петр Порошенко, который специально для этого ланча прибыл в Давос. К слову, последний все время вертел в руках янтарные четки и рассказал "Сегодня", что привез их из Валаамского монастыря для успокоения. Также на обеде присутствовал сын владельца "Криворожстали" Аддитья Миттал. Посетил "украинский обед" и президент Украины Виктор Ющенко. Он сидел за одним столом со своей женой и дочерью Виталиной, а также Ринатом Ахметовым, сыном Миттала, супругами Пинчуком и Франчук, Сергеем Тарутой и главой МИД Владимиром Огрызко.

Мероприятие проходило в 4-звездочном отеле "Моросани". В отличие от прошлогоднего ланча, когда в одном зале проходила конференция, а в другом был накрыт фуршет, на сей раз гости "украинского обеда" могли слушать выступления, не прерывая трапезы. Присутствующих угощали шампанским "Луи Родерер" за 70 франков (бутылка — более 300 грн.), украинской водкой и апельсиновым соком. А из блюд наибольшей популярностью пользовались украинский борщ и сало в разных вариациях — копченое, соленое, сало с этикеткой "фром Коломыя" и смалец. Также подавали мясо, деруны и вареники с вишнями.