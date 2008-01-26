Во вторник Яценюк попробует начать все сначала

10:05, 26 января 2008
Политика
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Он соберет Согласительный совет

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что ВР должна собраться на пленарное заседание во вторник, 29 января. Об этом он сказал вчера в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"В понедельник я созову Согласительный совет, и буду настаивать на том, чтобы во вторник было пленарное заседание", - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщалось, Верховная Рада сегодня так и не смогла начать работу из-за того, что представители оппозиции заблокировали трибуну.

Ранее планировалось, что 25 января 1-я сессия Верховной Рады шестого созыва будет закрыта.

 

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