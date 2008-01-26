УСПП против создания специальных групп по проверке возмещения НДС

Украинский союз промышленников и предпринимателей выступает против создания специальных групп по проверке возмещения НДС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УСПП, переданному УНИАН.

В частности, в УСПП убеждены, что намерения правительства создать специальные группы по проверке возмещения налога на добавленную стоимость, которые будут иметь право проверять не только ГНАУ, но и налогоплательщиков, свидетельствуют об ухудшении предпринимательского климата в стране.

По словам первого вице-президента УСПП Сергея ПРОХОРОВА, предпринимательские структуры истощены многочисленными проверками - только в прошлом году проверено около 97% всех предприятий.

По данным УСПП, просроченная задолженность по возмещению НДС в стране составляет около 4 млрд. грн. «Это в буквальном смысле безосновательно арестованные государством средства, за которыми стоят срывы международных контрактов, потеря рынков сбыта и доходов, свертывание производств и ликвидация рабочих мест», - отмечает С.ПРОХОРОВ.

Кроме того, в УСПП считают, что создание и деятельность специальных групп будет проходить вопреки действию Закона Украины «Об основных принципах надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», который является действующим с 26 декабря 2007 года. Именно данный закон допускает проведение только плановых проверок, в ходе которых государственные служащие несут ответственность в случае, если своими действиями или бездеятельностью нанесут вред субъекту хозяйствования. Специальные же группы, убеждены предприниматели, будут проводить, несомненно, внеплановые проверки. При этом С.ПРОХОРОВ заявляет, что УСПП известны случаи, когда свои полномочия отдельные контролирующие органы используют для перераспределения собственности, рейдерства, коррупционных действий.

В сообщении также напоминается, что Союз предпринимателей принял решение бороться с нарушением прав предприятий своим способом, в частности, УСПП инициирует общеукраинский сбор информации о случаях неправомерных действий Государственной налоговой администрации во время проверок и определения сумм НДС, который надлежит возмещению из госбюджета субъектам хозяйствования. Таким образом, отмечает пресс-служба, УСПП будет пытаться собрать доказательную базу обоснования этой проблемы как угрожающей конкурентоспособности экономики и национальной безопасности страны.

Как сообщал УНИАН, 23 января первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сообщил, что правительство приняло решение о создании в Министерстве финансов Украины специальных групп по проверке возмещения НДС.

«В проекте документа, который сегодня был представлен, группы будут иметь право проверять как саму ГНАУ, так и налогоплательщиков», - сказал А.ШЛАПАК.