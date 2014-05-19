Бильдт: Любая дальнейшая агрессия против Украины приведет к очень жестким санкциям

Об этом заявил глава МИД Швеции Карл Бильдт в эфире "Подробностей", пишет Украинская правда .

''Если российские вооруженные силы войдут на территорию Украины, это будет вторжением и агрессией. Если это произойдет, можно забыть о всех дискуссиях относительно санкций. Тогда они точно будут введены'', - заверил Бильдт.

По его словам, это прекрасно понимают власти России: "Послания из Брюсселя и Вашингтона абсолютно четкие – любая дальнейшая вооруженная агрессия против Украины приведет к очень жестким ответным мерам''.

При этом Бильдт заявил, что никакие обстоятельства не смогут изменить позицию Европы, чтобы она согласилась с экспансией Росиии.

''Нет, мы не согласимся с экспансией'', - заверил Бильдт.

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Также он отметил, что самое важное для Украины – быть сильной и в политике, и в экономике.

''Когда вы разделены политически и слабы экономически, тогда вы слабое государство, независимо от военных альянсов. Экономические реформы, выборы, реформа судебной системы и госуправления, улучшение инвестклимата – это шаги, которые помогут Украине в будущем стать сильным государством. И это те сферы, где Европа сможет помочь'', - подчеркнул глава МИД Швеции.

''Уверен, что в Украине, по всей территории пройдут свободные и справедливые выборы. Конечно, не обойдется без проблем: мы знаем о Крыме, где российские власти не допустят голосования и это – трагедия. Также ясно, что будут попытки помешать выборам на востоке Украины'', - отметил он.

''Рассчитываю, что на больше части Украины, где будет больше 1000 наших наблюдателей, пройдут свободные выборы'', - резюмировал дипломат.