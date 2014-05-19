Баганец: Прокуратура должна была бы обжаловать решение об освобождении Мельника под залог

Об этом Баганец заявил в эфире телеканала Интер в воскресенье.

Заместитель генпрокурора отметил, что ему не кажется странным, что в соответствии с нормами действующего Уголовно-процессуального кодекса, для Мельника была избрана мера пресечения в виде внесения денежного залога в сумме более 24 млн грн с учетом информации о его имеющемся состоянии.

«Меня не удивляет, почему судья применил этот первый залог ... Я почему-то думаю, что по второму залогу прокурор должен был его обжаловать», - сказал Баганец.

Читайте такжеСуд уменьшил экс-ректору Мельнику размер залога в 50 раз

Как сообщал УНИАН, 7 мая Апелляционный суд Киева снизил размер залога для Мельника до 600 тыс грн.Суд вынес решение, которым апелляционную жалобу адвоката удовлетворил частично.

2 апреля Печерский райсуд Киева принял решение об избрании Мельнику меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, если подозреваемый внесет залог.

Апелляционный суд Киева на заседании 15 апреля оставил под стражей экс-ректора Мельника и оставил залог в размере около 30 млн. грн.

Мельник был задержан 27 июля 2013 года при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн. за вступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа 2013 года Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания его пребывания. 9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет.

14 августа Мельник был объявлен в международный розыск, а 1 апреля 2014 он был задержан по прибытии в Киев из Лондона.