Боевики обстреливают из минометов блокпост украинских силовиков под Краматорском - Тымчук

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", начиная с 05.00 утра пророссийские террористы с небольшими паузами ведут постоянный обстрел блокпоста украинских силовиков под Краматорском", - сообщает руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в соцсети Facebook.

Он уточнил, что обстрел ведется из минометов. Позиции террористов, с которых ведется обстрел, находятся в жилых кварталах города.