Боевики обстреливают из минометов блокпост украинских силовиков под Краматорском - Тымчук
12:00, 18 мая 2014Политика
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Начиная с 5 утра террористы обстреливают из минометов блокпост украинских силовиков под Краматорском.
Террористы обстреливают из минометов блок-пост украинских силовиков под Краматорском - Тымчу / REUTERS
"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", начиная с 05.00 утра пророссийские террористы с небольшими паузами ведут постоянный обстрел блокпоста украинских силовиков под Краматорском", - сообщает руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в соцсети Facebook.
Он уточнил, что обстрел ведется из минометов. Позиции террористов, с которых ведется обстрел, находятся в жилых кварталах города.
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