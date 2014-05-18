В Горловке между собой подрались сепаратисты
01:55, 18 мая 2014Политика
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В Горловке у стен горсовета террористы и сепаратисты подрались, когда выясняли, кому же будет принадлежать власть в городе.
Решение они пытались принять за помощью выстрелов в воздух, кулаков и криков.
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Во время выступления Валерия Отченко, так называемого депутата Донецкого псевдо республики, его прервали и в толпе началась драка. Кому-то разбили нос, кого-то таскали за волосы, женщины ссорились друг с другом, сообщает Громадське.
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