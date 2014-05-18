В Горловке между собой подрались сепаратисты

Решение они пытались принять за помощью выстрелов в воздух, кулаков и криков.

Читайте такжеВ Горловке переизбрали "народного мэра"

Во время выступления Валерия Отченко, так называемого депутата Донецкого псевдо республики, его прервали и в толпе началась драка. Кому-то разбили нос, кого-то таскали за волосы, женщины ссорились друг с другом, сообщает Громадське.