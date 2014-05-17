Яценюк сравнил федерализацию с возвращением к феодализму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал во время дискуссии в ходе круглого стола национального единства, который сегодня проходит в Харькове.

“Если кто хочет расчленить страну и провести федерализацию, а феодалізацію (был один Янукович, сейчас хотят, чтобы было 27 януковичей в маленьких областях). Я скажу сразу свою позицию, лично, как гражданина. Я буду сопротивляться до последнего и никогда Украина не будет расчленена. Украина должна быть единой, унитарным государством с широкими полномочиями регионов”, - подчеркнул Яценюк.

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Он выразил убеждение, что люди, которые выступают за федерализацию, подменяют свои интересы “вроде крупными общенациональными интересами и выступают от имени народа Украины”.

“А народ Украины и сам от своего имени может выступить”, - отметил премьер-министр.