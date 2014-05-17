В Харькове начался второй общеукраинский круглый стол национального единства

Как передает корреспондент УНИАН, круглый стол под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка начался в 13.10 в гостинице “Харьков палас” в центре города.

Заседание открыл президент Украины (1991-1994 годы) Леонид Кравчук. Кроме него в заседании принимают участие президент Украины (1994-2004) Леонид Кучма, представители Кабинета министров Украины: вице-премьер-министр - министр регионального развития Владимир Гройсман, министр внутренних дел Арсен Аваков, и.о. министра иностранных дел Андрей Дещица, представители местной власти, ряд народных депутатов Украины, представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, в частности председатель миссии Эртугрул Апакан, активисты Евромайдана и Антимайдана, общественные деятели, руководители религиозных организаций.

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Ожидается, что после завершения “круглого стола” состоятся брифинги для представителей СМИ.