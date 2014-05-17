Фюле призвал украинцев сделать все, чтобы выборы прошли на должном уровне
03:05, 17 мая 2014Политика
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Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения европейской политики соседства Штефан Фюле призывает украинцев и украинских политиков сделать все для того, чтобы президентские выборы 25 мая состоялись на должном уровне.
Фюле призвал украинцев сделать все, чтобы выборы прошли на должном уровне Фото УНИАН
Об этом он заявил на брифинге для журналистов в Киеве.
«Я хотел бы передать посыл украинцам и, особенно украинским политикам, сделать все возможное для будущего вашей страны, чтобы президентские выборы прошли успешно». - сказал он.
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Фюле отметил, что мониторинговая миссия Бюро демократических институтов прав человека ОБСЕ делает все возможное, чтобы подготовиться к мониторингу выборов и Европейский Союз их поддержит.
Он призвал политиков дать всем украинцам в это сложное, но важное время, возможность принять решение относительно своего будущего.
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