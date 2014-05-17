Фюле призвал украинцев сделать все, чтобы выборы прошли на должном уровне

Об этом он заявил на брифинге для журналистов в Киеве.

«Я хотел бы передать посыл украинцам и, особенно украинским политикам, сделать все возможное для будущего вашей страны, чтобы президентские выборы прошли успешно». - сказал он.

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Фюле отметил, что мониторинговая миссия Бюро демократических институтов прав человека ОБСЕ делает все возможное, чтобы подготовиться к мониторингу выборов и Европейский Союз их поддержит.

Он призвал политиков дать всем украинцам в это сложное, но важное время, возможность принять решение относительно своего будущего.