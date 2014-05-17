Активисты говорят, что Симоненко солгал о "нападении", а с авто депутата стреляли из пистолета

Об этом рассказал активист Майдана Александр, который присутствовал на территории канала, откуда выезжал Симоненко, рассказал свою версию произошедшего, пишет Украинская правда.

По его словам, активисты Майдана, которые ждали Симоненко на территории канала, чтобы выразить свое недовольство его действиями, в частности, поддержкой сепаратистов, увидели, как джип политика, пытаясь избежать активистов, "ехал по тротуару, выезжал с заднего двора телебашни, пешеходов разбрасывал в стороны''.

Они начали ехать за политиком.

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Это увидели активисты Майдана, которые ждали Симоненко на территории канала, чтобы высказать свое недовольство его действиями, в частности, поддержкой сепаратистов.

Они начали ехать за политиком.

''(Симоненко) в пробке был вынужден остановиться на улице Мельникова. Мы вышли из машины, а в ответ открылось окно (машины политика) и в меня выстрелили из травматического, судя по всему, пистолета'', - сообщил Александр.

После этого джип по встречной полосе скрылся с места происшествия.

По словам Алесандра, машина Симоненко, прочищая себе дорогу, отодвинула его машину, разбив ей заднюю часть.

Активисты продолжили преследование автомобиля и определили, что лидер Коммунистов скрылся в здании на улице Шелковичной.

На место приехали сотрудники ГАИ. В ''целой и невредимой'' машине Симоненко (в которую, как рассказывал политик, якобы бросили бутылку с зажигательной смесью) правоохранители нашли отстрелянные гильзы, добавил Александр.

Лидер Компартии Петр Симоненко заявил, что в пятницу вечером во время возвращения с эфира на ''Первом национальном'', случилась погоня и нападение на автомобиль, в котором он ехал.

По словам депутата, люди, вооруженные битами, побили автомобиль и бросили в машину бутылку с зажигательной смесью.

Как известно, в пятницу вечером во время дебатов на "Первом национальном" Симоненко заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента.