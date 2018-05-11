Януковичи разрываются меж Луценко и НАТО

Оппозиция протестует, президиум парламента завален стульями. Возле парламента два митинга. Один – “Народной самобороны”, второй – Партии регионов, которая протестует против НАТО и министра внутренних дел Юрия Луценко. “Проблемой” Луценко также всерьез занято теневое правительство (или правительство теневиков?) Януковича. Есть ли у оппозиции какие-то другие цели протестов, кроме задекларированных? Рассчитывает на развал демкоалиции? Блокирует утверждение программы правительства? Или ее вдохновляют конфликты внутри оранжевого лагеря? Чем оппозиции поможет развернутая антизападная кампания? Об этом мы спросили политологов.

Владимир Фесенко, политолог РЕГИОНАЛЫ ДОКАЗЫВАЮТ, ЧТО С НИМИ НУЖНО СЧИТАТЬСЯ Думаю, нынешние события в Верховной Раде направлены на то, чтобы максимально ослабить парламентское большинство, которое и без того имеет шаткое преимущество. Вот такими жесткими действиями оппозиция демонстрирует новому руководителю Верховной Рады, премьер-министру и Президенту, что следует считаться и искать стратегический компромисс с Партией регионов.

Не думаю, что коалиция и премьер будут идти на какие-то уступки и искать новую конфигурацию большинства. Но для “Регионов” это интересный и удобный случай продемонстрировать, что они являются АНТИНАТОВСКОЙ силой. Традиционно они используют тему “антинато” как политтехнологический инструмент – чтобы опять привлечь к себе внимание избирателей, которое они частично потеряли после ухода из власти.

Конфликт между Луценко и Черновецким – это, конечно, для оппозиции подарок, возможность компрометировать министра, который является личным врагом для некоторых “регионалов”. Компрометировать Луценко – это возможность компрометировать новую власть.

Но главное, такими жесткими действиями – заставить идти на определенные уступки, ослабить, приучить коалицию к тому, что без договоренностей с “регионалами”, без компромисса с ними никакое серьезное решение в Верховной Раде не будет принято.

Конечно, я не исключаю, что среди желаний Партии регионов остается переформатирование коалиции. Но поскольку такое желание не может осуществиться в ближайшее время, их краткосрочная цель – расшатать и ослабить коалицию. Я думаю, что вышеупомянутые планы попробуют реализовать на второй сессии ВР, ближе к весне. А пока еще они хотят подчеркнуть недееспособность коалиции. А также не допустить утверждения программы правительства, еще раз продемонстрировав, что правительство и коалиция не могут провести принципиальных для себя решений.

Виктор Небоженко, политолог: МЕТАНИЯ ОТ НАТО К ЛУЦЕНКО ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ПР НЕ ЗНАЕТ, ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

Оппозиция давно поняла, что заострять конфликт между Ющенко и Тимошенко – это лучший способ заниматься “большой оппозиционной деятельностью”. То есть политические интриги важнее теневого кабинета, разработки альтернативных законов, специальных программ. Вся деятельность оппозиции, ее откровенно конфликтное поведение в зале связано с нехваткой четкой политической стратегии: они не решили чем заняться, на что им можно рассчитывать. В это время пока еще тихо ведется работа по “разводке” Ющенко – Тимошенко.

У Партии регионов нет выверенной политической линии, поэтому они вынуждены имитировать тотальную оппозиционность, отсюда эта беготня – от НАТО к Луценко... Ну, как эти темы можно ставить на одну доску? Что такое НАТО и кто такой Луценко? Но, поняв, что в теме НАТО они не смогут добиться каких-то результатов, они взялись за более “благодарное” дело – кампанию против министра внутренних дел. В то же время они создают проблему для Тимошенко, ей следует принимать решение – что делать с министром-хулиганом.

А главное: Кабмин не особо нуждается в сотрудничестве с Верховной Радой. В марте это станет очевидным для всех.

Поскольку программа правительства может вызывать критику и со стороны оппозиции, и со стороны коалиции, Тимошенко медлит, пытается сделать ее более привлекательной, но в действительности, я не думаю, что ее утверждение сразу же будет означать годовой иммунитет и гарантии для любого вида деятельности.

Как это не пикантно, чем больше оппозиция будет мешать работе Верховной Рады, тем спокойнее будет работать Кабмин, который сосредотачивает всю полноту экономических и политических рычагов в своих руках.

Андрей Ермолаєв, политолог: ГРЕХ БЫЛО НЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОДАРКОМ ОТ ЛУЦЕНКО

Я думаю, если внимательно проанализировать характер заявлений от оппозиции – и левой, и “региональной”, – то на первом месте не столько собственно АНТИНАТОВСКАЯ риторика, сколько критика власти за византийский подход к внешней политике. Потому что причиной такой АНТИНАТОВСКОЙ кампании стала кулуарная игра первых лиц вокруг подготовки Бухарестского саммита. В этом смысле, кроме критики НАТО, выдвигаются жесткие требования к руководителю парламента относительно рассмотрения и принятия соответствующих решений.

Тема НАТО продемонстрировала занижение и нивелировку роли парламента, который является центром разработки политических решений. В этом смысле актуализируется проблема Президента, поскольку пикантность ситуации в том, что Президент действительно является провайдером внешней политики, но должен действовать лишь в рамках действующей Конституции и закона. А следовательно, это значит, что центр принятия тех политических решений, которые становятся нормой, должен быть в парламенте, и Президент не имеет права единолично определять такую норму.

Понятно, что НАТОВСКАЯ и АНТИНАТОВСКАЯ кампании имеют еще и электоральную функцию, и здесь каждый борется за своего избирателя. И у левых, и у “регионалов” избиратель, как правило, настроен негативно к вступлению в НАТО, потому, без сомнения, здесь имеют место реклама и пропаганда.

Оппозиция не будет мешать принимать программу правительства. Я убежден, что если бы на порядке дня стоял один вопрос – утверждение программы правительства, то трибуну бы разблокировали. Поддержка программы – это миссия коалиции. Оппозиция не будет возражать. А относительно темы Луценко...

Это был шикарный конъюнктурный подарок оппонентов: в горячую пору борьбы за НАТО министру ударить мэра... Таким подарком грех было не воспользоваться...

Опрашивала Маша Мищенко