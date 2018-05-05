Игры в референдум

В минувшие выходные на Востоке Украины состоялось несколько опросов жителей региона: за независимость Луганской и Донецкой областей и о присоединении отдельных территориальных частей Донбасса к соседней, Днепропетровской области.

Повлияют ли результаты опросов на ситуацию в Украине? Позволят ли так называемые референдумы успокоить страсти на Востоке страны, где вооруженные сепаратисты обзаводятся заложниками и терроризируют местных жителей, или еще больше обострят противостояние? Каковы будущие цели организаторов народного волеизъявления?

Ответы на эти вопросы на текущей неделе искали гости проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей телеканала «1+1».

Так, по мнению народного депутата от фракции УДАР, секретаря парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Каплина, режиссерами ситуации на Востоке является отнюдь не народ. По его словам, нельзя считать проведенные референдумы народной инициативой хотя бы потому, что у простых жителей Донбасса вряд ли нашлись бы средства для изготовления урн, печати листовок, бюллетеней и т. д.

Сергей Каплин считает, что опросы о независимости Луганской и Донецкой областей от Украины инициированы и проведены с помощью Российской Федерации. Поэтому сегодня мировое сообщество должно предпринять все возможное, чтобы «посредством санкций и диалога убедить РФ прекратить политические проекты на территории нашей страны».

Впрочем, депутат признает, что у многих жителей Донбасса существует категорическое неприятие центральной власти Украины. Особенно, учитывая тот факт, что представители Востока страны в парламенте, вместо решения проблем жителей региона, «безответственно брызгают слюной с трибуны Верховной Рады». По мнению парламентария, в этой связи, неплохой выглядит инициатива парламента собраться на выездную сессию на Востоке страны.

В то же время, Каплин считает, что немногим ранее улучшить ситуацию могло бы представительство Донбасса в Кабинете министров. По его мнению, премьер Арсений Яценюк должен был «дать квоту в правительстве представителям Юга и Востока страны». Это бы дало понять регионам, «что они важны для новой власти».

В свою очередь, народный депутат от фракции Партии регионов Анатолий Близнюк уверен, что представители его политической силы не откликнулись бы на подобное предложение, даже если бы оно поступило. «Когда формировался состав правительства, у нас была другая позиция. И, даже если бы нам предложили должности, мы не согласились бы, так как было принято решение, что мы проиграли и ушли в оппозицию», - сказал он.

Впрочем, по его словам, фракция поддержала программу нового правительства: «это было политическое решение». В то же время, он признает, что и это, и другие действия парламента, в целом, и Партии регионов, в частности, «в конечном итоге привели к проведению референдумов в Донецкой и Луганской областях». «Мы сами их подтолкнули», - сказал он.

Однако результаты опросов жителей этих регионов Близнюк считает нагнетанием ситуации. «Чем дольше будет нагнетание, а не попытка искать компромисс, тем больше людей будут склонны к крымскому варианту», - сказал он и добавил, что это сулит проблемы как Украине, так и самопровозглашенным «республикам».

По мнению депутата, прежде, чем проводить «референдумы» и отделяться, самопровозглашенным властям «республик» следова ло бы задуматься, как и за счет чего они будут обеспечивать нормальную жизнь жителям региона, поскольку людей нужно кормить, поить, лечить, вывозить мусор, обеспечивать средствами в банках... «Как старый бюрократ, хотел бы пожелать Пушилину (самопровозглашенный премьер Донецкой народной республики — УНИАН) не забывать о людях, которые живут на Донбассе», - подчеркнул он.

К слову, сам Денис Пушилин утверждает, что сейчас главной проблемой самопровозглашенной ДНР является создание «совета безопасности», которые будет «противостоять оккупационным войскам на нашей территории». Кроме того, он напомнил, что ДНР не доверяет не только власти, пришедшей после Майдана, но и вообще всем «прошлым политикам».

По словам Пушилина, итоги «референдума» уже поддержала Государственная дума РФ и теперь самопровозглашенная власть ДНР ждет официального признания со стороны России.

Что же касается диалога с Киевом, то вести его в ДНР не собираются. Речь не может идти ни о круглых столах на Востоке Украины, ни о выездных сессиях парламента. По словам Пушилина, существует лишь один вопрос, которые ДНР намерена решить с Киевом — это обмен заложниками. «Сейчас заложников с обеих сторон очень много. Это количество растет каждый день... пока эти цифры исчисляются десятками», - сказал он.

Отметим, что, помимо «референдумов» о независимости Донецкой и Луганской областей от Украины, 11 мая в этих областях состоялся и опрос о присоединении ряда территориальных общин к Днепропетровской области. По словам активиста Комитета патриотических сил Донбасса Дмитрия Ткаченко, 70% жителей региона поддерживают территориальную целостность Украины и просто хотят безопасности. «Люди хотят жить на территории мира и спокойствия, а не в самопровозглашенной «Донецкой приднестровской республике», где активничают мародеры, где людей забирают в плен, пытают, грабят...», - сказал он.

Результаты этого опроса активисты обещают в ближайшее время передать в Центризбирком и Верховную Раду.

Итог дискуссии подвел социолог и политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко. По его мнению, мирная социология, к сожалению, сегодня в Украине не работает, поэтому даже 2% радикалов, которыми и являются представители самопровозглашенных «республик», могут сделать все, что угодно. «Любой референдум (даже всеукраинский) разведет людей, так как мы очень молодые в плане развития политической культуры», - считает социолог.

Впрочем, по его мнению, нынешние опросы обязательно повлекут за собой ряд последствий, так как уже выявили несколько тенденций. Во-первых, вектор сепаратизма на Востоке страны вряд ли распространится на остальную территорию Украины. «Скорее всего вектор сепаратизма пойдет в сторону РФ», - сказал он.

Во-вторых, желание ряда территориальных общин Донецкой и Луганской области присоединиться к более стабильной и спокойной Днепропетровской заставит центральную власть проводить административно-территориальную реформу и увеличить права регионов на местное самоуправление: «Никто не захочет жить в Секторе Газа, поэтому административно-территориальное деление произойдет явочным путем. Люди инстинктивно будут выбирать безопасность».

Также власть будет вынуждена проводить антикоррупционную и другие необходимые стране реформы. «Донецк тяжело болен, и изменения нужно начинать с Донецка», - считает Небоженко.

И, в-третьих, политические элиты и бизнесмены Востока Украины, которые были свидетелями преступлений на этой территории и ничего не делали, «через какое-то время попадут под санкции».