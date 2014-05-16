УПЦ КП заявила об угрозе своим священникам на Востоке Украины

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в четверг.

''К сожалению за последнее время Киевской Патриархии стали известны многочисленные факты угроз жизни и здоровью духовенству и верующим УПЦ КП, создание препятствий деятельности Церкви в восточных областях Украины со стороны контролируемых и поощряемых из России террористических и сепаратистских сил'', - говорится в обращении.

''В частности, вооруженные лица врывались в храмы Киевского Патриархата с требованием к священнослужителям немедленно переходить в подчинение Московского патриархата, террористы "объявляли смертные приговоры" священникам КП, что в нынешних условиях создает реальную угрозу жизни духовенства и верующих УПЦ КП в Донецкой и Луганской областях", - отмечается в заявлении.

''В некоторых местах из-за активности террористических и сепаратистских сил, создаваемых ими препятствий (блокпостов) духовенство, с целью не подвергать прихожан опасности, вынуждено в некоторых храмах значительно сокращать количество богослужений, а в отдельных и вовсе их прекращать'', - сообщили в УПЦ КП.

Кроме того, в заявлении указывается на связь между одним из руководителей террористов и вооруженных сепаратистов, офицером российских спецслужб Игорем Гиркиним (Стрелковым) и К. В. Малофеевым - председателем правления Благотворительного фонда Святителя Василия Великого (Россия), который был организатором привезения в Украина так называемых "Даров волхвов".

''Беспокойство вызывает также обнаруженная запись их переговоров, где Гиркин отчитывается "Константину Валерьевичу" о нападении на украинских военнослужащих и правоохранителей, а последний приветствует "хорошо отмеченный праздник" (Вербное воскресенье), доступная в сети Интернет'', - говорится в заявлении.

''Существуют и другие доказательства тесной связи между Гиркиным (Стрелковым) и указанным российским околоцерковным фондом'', - говорится в сообщении.

В заявлении содержится призыв к Московскому Патриархату осудить сотрудничество с сепаратистами и отмежеваться от нее, наказать виновных.

Учитывая все это, УПЦ КП обратилась к представителям государственной власти Украины с просьбой защитить духовенство и общину Киевского Патриархата в Донецкой и Луганской областях от нападений и угроз преступников.