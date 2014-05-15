Журналист: Луганчане интересуются правовыми основаниями отстрела террористов

Об этом в своем Facebook написал луганский блогер и журналист Сергей Иванов.

"Ко мне часто обращаются луганчане, имеющие зарегистрированное оружие, среди которых много ветеранов МВД и вооруженных сил. Обращаются они с одним вопросом: имеются ли правовые основания начать отстрел вооруженных колорадов на улицах. Очень много людей готово расчехлиться и начать убивать (или калечить), не дожидаясь, пока их ограбят или похитят. Зная многих из них лично, я не сомневаюсь, что за пару дней город будет густо усеян тушками ватников, которые своим циничным мародерством наглядно продемонстрировали истинное лицо "русского мира", за что огромное им спасибо", - пишет он.

"Как юрист, я не вижу оснований опасаться уголовной ответственности за уничтожение вооруженного (это важно) ватника, т.к., согласно норм Конституции и иного украинского законодательства, каждый из них вполне попадает под понятие "террорист", который с помощью оружия угрожает жизни и здоровью граждан Украины. С этой точки зрения его ликвидация вполне может быть квалифицирована как необходимая оборона", - добавил Иванов.

"Но есть одно "но" - пулегильзотека МВД. Каждая пуля, извлеченная из утробы дохлого преступника, может быть мгновенно идентифицирована, а данные о владельце оружия слиты колорадам продажными ментами, которых тоже хватает. Вот именно этого и опасаются люди. Поэтому я прошу до окончания АТО изъять базы данных пулегильзотеки из Луганского и Донецкого УМВД", - добавил он.

"Кроме того, я прошу высших должностных лиц государства выступить с разъяснением к гражданам Украины (прежде всего, Луганской и Донецкой областей) и по возможности подтвердить мое заключение о том, что физическое уничтожение вооруженного террориста любым способом не повлечет за собой уголовную ответственность. Все мои предыдущие попытки обращения в адрес чиновников прокуратуры и МВД увенчались маловразумительным ответным мычанием. Давайте отстаивать свое право на индивидуальную вооруженную самооборону", - написал Иванов.