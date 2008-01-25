Богословская припомнила Ляшко хищение, мошенничество и подделку документов

Вчера в эфире программы “Дуэль” (на ТРК “Украина”) между мэром Харькова Михаилом Добкиным и бютовцем Олегом Ляшко “секундант” Добкина Инна Богословская обвинила БЮТ в попытке протащить в следственную комиссию ВР по вопросам расследования злоупотреблений харьковской власти Александра Фельдмана. По мнению Богословской, он не может (согласно регламента ВР) занимать место в следственной комиссии из-за того, что лично заинтересован в устранении мэра Харькова Добкина. “Для людей” Богословская объяснила, что Фельдман является одним из крупнейших бизнесменов в Харькове, у которого действующий городской совет отобрал ряд незаконно приватизированных объектов.

Самому Олегу Ляшко Богословская заявила, что, по ее мнению, он не имеет морального права возглавлять следственную комиссию, “имея в своем прошлом судимость за хищение в особо крупных размерах государственного имущества, за мошенничество и подделку документов”.

В ответ Ляшко назвал Богословскую “довольно черноротой женщиной” и предложил, если в ПР есть какие-то возражения относительно кандидатуры Фельдмана, “дать свои замечания” во время рассмотрения проекта постановления о его включении в состав комиссии.

В ответ на замечаниеотносительно своей судимости, Ляшко ответил: “Действительно, меня трижды судили. Вы сказали, раз. Меня в действительности судили трижды. И еще раз четыре возбуждались разные уголовные дела. А почему? Потому что я был редактором оппозиционных газет. И режим Кучмы, который мы свалили, кстати, Богословская его поддерживала всеми силами, а мы его валили. Режим Кучмы преследовал, фальсифицировал дела, и дает теперь возможность вот таким, как Богословская, делать из кого-то криминал...”

После этого произошла некрасивая ссора, которую ведущий смог прекратить, лишь передав слово представителям СМИ. Богословская настаивала, что ни о каких преследованиях речи не идет, потому что “господин Ляшко был осужден в 94 года, потому что он подделал документы советника министра внутренних дел, и с этими документами разъезжал по Украине, и мошенническим путем требовал и получал и имущество граждан, и имущество учреждений”.

“Пока Ляшко где-то там разъезжал, Богословская, руководя государственным комитетом, через свои частные юридические структуры вымывала из государственного бюджета деньги”, - ответил на это Ляшко.