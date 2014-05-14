Яценюк назвал первоочередные задачи украинского правительства

Первоочередными задачами украинского правительства является обеспечение безопасности граждан, реформа правоохранительной системы, борьба с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время Общеукраинского круглого стола национального единства.

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"Сейчас первая цель - это безопасность человека. Люди стали бояться, бояться выходить на улицу, бояться общаться друг с другом, бояться за свое будущее, за свою семью, за свою страну и за то, что будет завтра", - сказал премьер.

Он добавил, что "в наших силах не только через реформу правоохранительной системы, которая является одной из ключевых задач для правительства, но и через общение и диалог, чтобы Киев услышал Донецк, Донецк услышал Львов, чтобы вся страна не просто слушала, а прислушивалась друг к другу".

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Кроме того, Яценюк подчеркнул, что людей также тревожит коррупция и вопрос борьбы с ней.

"Для нас борьба с коррупцией и обеспечение рабочими местами - это то, что также должно объединять страну", - сказал глава правительства.