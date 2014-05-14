В Луганске отпустили похищенного директора школы - член попечительского совета

В Луганске отпустили похищенного директора школы-гимназии № 42 Александру Шевченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член попечительского совета школы-гимназии №42 Александр Волчанский.

По его словам, «Александру Витальевну отпустили».

«Мне звонила завуч. Я лично общался с завучем. Два раз набирал Александру Витальевну. Она не сбрасывала. Я слушал, что говорили возле нее. Последнее - она ехала в авто. Не одна. Говорить толком не могла. Два слова: "Говорить не могу", - сообщил Волчанский.

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Как утверждают коллеги Александры Шевченко, причиной ее похищения мог послужил отказ проводить «референдум» в помещении школы и проукраинская гражданская позиция, которую она ни от кого не скрывала.

Как сообщал УНИАН, 14 мая в Луганске боевики похитили директора школы. Согласно информации ОСО УМВД Украины в Луганской области, в дежурную часть поступило сообщение о том, что четверо вооруженных людей, в масках, в камуфляжной одежде, приехали СШ № 42.

Применяя насилие, под угрозой применения оружия, вывели директора школы – Александру Витальевну Шевченко из здания, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

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Также со ссылкой на луганского блогера Николая Левченко стало известно, что директора СШ № 42 увезли автоматчики.

"В 14 часов вооруженная группа "Луганской дружины" вывезла с работы директора луганской школы-гимназии № 42 Шевченко Александру Витальевну. Не реагируя на вопросы учителей боевики конфисковали телефон, ноутбук и цифровые носители. Сегодня должна была прийти мать ребёнка, которая оклеветала Александру Витальевну, а затем в соцсетях принесла свои извинения. Вместо мамы пришли автоматчики"? - пишет он на своей странице в Facebook.