В «круглом столе» должны принимать участие все стороны конфликта - Добкин
16:45, 14 мая 2014Политика
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Об этом сегодня, 14 мая, в ходе интервью на 11 телеканале в Днепропетровске заявил кандидат в Президенты Украины от ПР Михаил Добкин.
Добкин отметил низкий уровень доверия к политикам / Фото: УНИАН
Он отметил, что сегодня у людей нет доверия к политикам, потому что люди уже не верят словам.
«Если мы говорим с вами о «круглом столе», я настаиваю, что в нем должны принимать участие все. Даже те, кто очень не нравится (нынешней власти. – Ред.). Нужно всех собирать, нужно всем дать возможность высказать свое мнение. Но перед началом «круглого стола» необходимо составить проект итогового документа, который будет связан с очень серьезными компромиссами как со стороны власти, так и со стороны тех, кто с этой властью борется. Над этим документом должна работать специальная рабочая группа, которая будет равноудалена от всех участников конфликта», - сказал Михаил Добкин.
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