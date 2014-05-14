В «круглом столе» должны принимать участие все стороны конфликта - Добкин

Он отметил, что сегодня у людей нет доверия к политикам, потому что люди уже не верят словам.

«Если мы говорим с вами о «круглом столе», я настаиваю, что в нем должны принимать участие все. Даже те, кто очень не нравится (нынешней власти. – Ред.). Нужно всех собирать, нужно всем дать возможность высказать свое мнение. Но перед началом «круглого стола» необходимо составить проект итогового документа, который будет связан с очень серьезными компромиссами как со стороны власти, так и со стороны тех, кто с этой властью борется. Над этим документом должна работать специальная рабочая группа, которая будет равноудалена от всех участников конфликта», - сказал Михаил Добкин.