Ющенко успокоил Луценко: дело возбуждено по факту, а не против министра

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО советует министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО обжаловать постановление прокуратуры Киева о возбуждении уголовного дела за нанесение им телесных повреждений мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в интервью журналистам сегодня, комментируя информацию относительно возбуждения уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что этот вопрос должен решаться исключительно в правовом русле.

Он заметил, что дело возбуждено по факту, а не против Ю.ЛУЦЕНКО.

По мнению Президента, Ю.ЛУЦЕНКО имеет полное право обратиться в суд, изложить свои аргументы «и, я думаю, суд может прислушаться к его аргументам».

Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания СНБО между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ произошла драка.

21 января Президент Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору выяснить все обстоятельства инцидента между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ и в случае необходимости применить все предусмотрены законодательством меры к его участникам. О результатах этой проверки и соответствующем реагировании Президент просил сообщить ему на протяжении недели.

В официальном сообщении прокуратуры Киева отмечается, что по факту инцидента, случившегося 18 января 2008 года по завершении работы СНБО Украины, в ходе которого Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ были умышленно нанесены легкие телесные повреждения, возбуждено уголовное дело в отношении другого участника этого события по ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины. Соответствующее постановление издал 24 января заместитель прокурора г. Киева.