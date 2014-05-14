Журналистам, которые не подчиняются террористам из ДНР, угрожают расправой

Об этом сообщила Елена Малютина, пресс-секретарь Донецкой ОГА в эфире Громадського.ТБ.

"Очень серьезные угрозы на государственном областном телевидении - более сотни террористов заблокировали его работу. У них много оружия, взрывчатки. Украинских журналистов считают врагами, они работают как на войне", - отметила Малютина.Читайте такжеЖурналист и переводчик из США рассказали, как боевики их ограбили и допрашивали в гараже

По ее словам, сейчас в Донецке довольно спокойно, люди работают. Продолжается подготовка к оздоровительному сезону детей, однако есть подозрения об угрозах их безопасности.

Напомним, что сегодня истекает срок ультиматума, объявленного руководством т.н. ДНР о том, что все чиновники и госслужащие должны присягнуть террористам.