На Донбассе из-за террористов стремительно сокращаются рабочие места и падает товарооборот

Об этом вчера говорили законные руководители региона. В то же время руководители так называемой "Донецкой народной республики" не торопятся стабилизировать ситуацию, говорится в сюжете ТСН.

Террористы и дальше прибирают к рукам власть на Донетчине. Вчера к городскому голове Горловки Евгению Клепе пришли представители так называемой "народной власти" и попросили передать полномочия самопровозглашенном мэру Александру Сапунову. Клеп отказался. Тогда на него наставили автомат. Тогда городской голова спорить не стал и написал заявление "по собственному желанию".

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Всех работников исполкома вооруженные люди призывали работать на так называемую "Донецкую народную республику". Тем временем истек срок, который лидеры республики дали украинским силовикам, чтобы те перешли на их сторону.

"ДНР не существует, поэтому куда переходить, кому переходить, какое счастье в ДНР - никто не знает. Его никто не назвал, никакой программы нет. Ни экономической, ни социальной, ни инвестиционной, ни правоохранительной, поэтому это как раз заявление для того, чтобы деморализовывать всех руководителей для того, чтобы сеять страх и на это не нужно поддаваться", - заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута.

Вчера лидеры самопровозглашенной республики попросили Россию присоединить к себе Донбасс. Реакции Кремля не было. Тем временем легитимный губернатор прогнозирует, что Донбасс не выдержит и двух недель самостоятельности.

"Россия пока не сильно спешит брать в объятия Донецкий регион, понимая, что это регион очень сложный экономически. Здесь проблемы с угольной промышленностью, поэтому в этой части у нас не существует никакой альтернативы экономической стабильности без того, чтобы Донецкий регион был в составе Украины", - отметил Тарута.

Чего уже добилась самопровозглашенная республика - так это частичной изоляции от мира. Из-за блокпостов на дорогах и частые случаи мародерства товары в регион поставщики теперь везут неохотно.

"Везли шины из соседней области, Днепропетровской, с шинного завода для наших троллейбусов в городе - их по пути дороги реквизировали для того, чтобы сделать баррикады", - рассказал донецкий городской голова Александр Лукьянченко. Думать об экономике или безопасности региона псевдоправители так называемой "ДНР" не торопятся. Тем временем их захватила политика. Начали с санкции против чиновников США и Евросоюза. Нелегитимная Донецкая республика "ввела санкции" и "запретила въезд" Бараку Обаме, Ангеле Меркель и Кэтрин Эштон.