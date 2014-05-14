Олланд обещает ужесточить санкции против России в случае срыва украинских выборов

Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд во время встречи с грузинским президентом Гиорги Маргвелашвили в Тбилиси, передает Радио Свобода.

«У нас должна быть жесткая позиция в отношении России. Санкции против нее усилятся, если по какой-то причине президентские выборы не состоятся или в случае очередной дестабилизации в Украине», - отметил Олланд.

Читайте такжеОлланд в Азербайджане приговорил псевдореферендум на ДонбассеВ свою очередь, Гиорги Маргвелашвили отверг сепаратистские референдумы и заявил о поддержке президентских выборов в Украине. Он также заявил о поддержке территориальной целостности Украины.