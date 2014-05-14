Олланд обещает ужесточить санкции против России в случае срыва украинских выборов
07:41, 14 мая 2014Политика
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Европейский союз ужесточит санкции против России и пророссийских сепаратистов в Украине, если президентские выборы 25 мая будут сорваны.
Олланд в Грузии пообещал ужесточить санкции / Reuters
Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд во время встречи с грузинским президентом Гиорги Маргвелашвили в Тбилиси, передает Радио Свобода.
«У нас должна быть жесткая позиция в отношении России. Санкции против нее усилятся, если по какой-то причине президентские выборы не состоятся или в случае очередной дестабилизации в Украине», - отметил Олланд.
Читайте такжеОлланд в Азербайджане приговорил псевдореферендум на ДонбассеВ свою очередь, Гиорги Маргвелашвили отверг сепаратистские референдумы и заявил о поддержке президентских выборов в Украине. Он также заявил о поддержке территориальной целостности Украины.
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