Замгоссекретаря США: сейчас нет политики важнее, чем та, что касается Украины

Об этом в интервью Радио Свобода заявил бывший главный редактор журнала Time, а ныне замгоссекретаря США Ричард Стенгел.

"Как глава офиса публичной дипломатии в государственном департаменте, я бы хотел видеть дипломатию ближе к политике. Сейчас нет более важной политики, чем та, которая касается Украины. Поэтому я стараюсь использовать все средства публичной дипломатии, чтобы помочь проведению президентских выборов в Украине 25 мая, чтобы украинский народ смог выбрать свое будущее", - отметил он.

Читайте такжеПротив России введут новые санкции, если она будет саботировать выборы в Украине - Керри

"На свободных и честных выборах у людей есть возможность выразить и общую точку зрения, и точку зрения меньшинства. Американская конституция защищает взгляды меньшинств и непопулярные точки зрения. И выборы в Украине представят взгляды всех ее жителей", - заявил Стенгел