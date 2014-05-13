Одесса ожидает немецких туристов и немецкие инвестиции - Палица

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Палица заявил на встрече с Федеральным министром иностранных дел Германии Франко-Вальтером Штайнмайером.

«В настоящее время в Одесском регионе ситуация стабильная, и будет оставаться стабильной. У нас нет агрессии, есть некоторое недоразумение... Мы ждем немецких туристов и немецкие инвестиции. Надеюсь, что потенциал сотрудничества будет постоянно возрастать и будет дальнейшее сотрудничество», - сказал Палица.

Как заявил господин Штайнмайер, «хотелось бы много сделать для региона».

«События, которые произошли 11 дней назад, в Германии восприняли с огромным сожалением. Мы выражаем вам глубокое сочувствие. За тот короткий путь, который мы проделали от аэропорта сюда, смогли убедиться, что то, что нам показывают по ТВ, значительно отличается от реальной картины. Здесь спокойный город. И мой визит поможет показать другую Одессу», - министр.

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Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликовое поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли люди.

По последним данным, количество погибших в результате столкновений и массовых беспорядков 2 мая в Одессе составляет 48 человек, пострадавших - почти 250.

В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе при участии представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.