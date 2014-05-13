За присоединение к Днепропетровщине проголосовали почти 70% жителей Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, во время опроса в Донецкой и Луганской областях было выдано 2 млн 883 тыс. 107 бюллетеней. Из них действительными признаны 2 млн 848 тыс. 942 бюллетеня.

За присоединение к Днепропетровской области проголосовали 1 млн 968 тыс. 619 граждан - 69,1%.

Против присоединения к Днепропетровской области проголосовали 774 тыс. 912 участников опроса, что составляет 27,2%.

Лысенко отметил, что уже обработано 99% бюллетеней. Судьба еще 1% бюллетеней (18 тыс. штук) не известна, поскольку нет связи с мобильными группами, которые проводили опрос в городах Снежное и Торез.

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В целом, по словам Лысенко, опрос был проведен в 42-х стационарных избирательных участках Донецкой и Луганской областей и на 137 передвижных пунктах.

В Луганской области опросом были охвачены почти все территории, кроме Красного Луча, Антрацита и Брянки. В Донецкой области опрос не проводился в Краматорске, в Славянске и районе, а также в Константиновке, Горловке и Дружковке.

Лысенко сообщил, что протоколы с печатями об итогах опроса будут переданы в Верховную Раду, которая должна решить вопрос изменения административно-территориального устройства Украины.